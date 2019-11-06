Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
25 Min.Folge vom 06.11.2019

Virtuelle Schockwellen drohen die Erde zu digitalisieren. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen in die U-Bahn hinabsteigen und die virtuellen Beben mithilfe ihrer Superkräfte aufhalten. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit.

