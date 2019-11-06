Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
MP4orce
Folge 7: Insektoiden-Dämmerung
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Tenebrous beabsichtigt, eine Insektenarmee auf Fidelity loszulassen, um die Bewohner der Stadt in einer virtuellen Bienenwabe zu versklaven. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen zum Tetragon und als MP4ORCE ins Spiel eingreifen.
