RiCStaffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Angriff aus dem Mikrokosmos

Folge 13: Angriff aus dem Mikrokosmos

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Der "Angriff aus dem Mikrokosmos" und die Naniten drohen die reale Welt in Tenebrous virtuelles Königreich zu transformieren - von innen heraus. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen als MP4ORCE eingreifen und das verhindern.

