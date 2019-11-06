Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
25 Min.Folge vom 06.11.2019

Mit dem Start von Pestilenz X werden sich drückende Hitze und virtuelle Dschungel-Viren ausbreiten. Die Stadt und ihre Einwohner werden digitalisiert und in die Knie gezwungen. Cooder, Kayce, Laylen und Benny dürfen keine Zeit verlieren.

RiC

