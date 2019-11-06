Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
MP4orce
Folge 11: Im freien Fall
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Damian bereitet das nächste Level von MP4ORCE vor - ein Level so heimtückisch und böse, dass es die Welt in ihren Grundfesten digitalisieren soll. Cooder, Kayce, Laylen und Benny können das Spiel nur aus der Luft gewinnen.
MP4orce
Genre:Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment