MP4orce

MP4orce - Staffel 1 Folge 11 vom 06.11.2019
25 Min.

Damian bereitet das nächste Level von MP4ORCE vor - ein Level so heimtückisch und böse, dass es die Welt in ihren Grundfesten digitalisieren soll. Cooder, Kayce, Laylen und Benny können das Spiel nur aus der Luft gewinnen.

