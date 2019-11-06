Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Dungeon Matrix

Folge 8: Dungeon Matrix

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Mit dem Start des neuesten Levels "Dungeon Matrix" wird Fidelity in ein virtuelles Verlies verwandelt. Den Unterworfenen wird keine andere Wahl bleiben, als ihrem neuen Herrscher zu huldigen - es sei denn, MP4ORCE können ihn besiegen.

RiC

