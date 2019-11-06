Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

MP4orce

RiCStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die Insel von Tar Taroo

Die Insel von Tar TarooJetzt kostenlos streamen

MP4orce

Folge 5: Die Insel von Tar Taroo

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Cooder, Kayce, Laylen und Benny haben keine Zeit zu verlieren. Tenebrous hat ein neues Level geladen. Die vier Freunde müssen sich sofort in MP4ORCE verwandeln, solange die Realität noch existiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MP4orce
RiC

MP4orce

Alle 1 Staffeln und Folgen