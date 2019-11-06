Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Die Insel von Tar Taroo
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Cooder, Kayce, Laylen und Benny haben keine Zeit zu verlieren. Tenebrous hat ein neues Level geladen. Die vier Freunde müssen sich sofort in MP4ORCE verwandeln, solange die Realität noch existiert.
