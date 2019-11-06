Zum Inhalt springenBarrierefrei
MP4orce
Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Endzeit Grand Prix

Folge 3: Endzeit Grand Prix

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Tenebrous hat das Level "Endzeit Grand Prix" geladen. Seine Scanner saugen die Realität aus der Stadt ab und hinterlassen nichts als digitales Brachland. Seine Macht über die reale Welt wächst minütlich. Die MP4ORCE müssen ihn aufhalten.

