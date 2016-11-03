Im wilden Dschungel von BelizeJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 03.11.2016: Im wilden Dschungel von Belize
44 Min.Folge vom 03.11.2016Ab 12
Kacie testet gerne ihre Grenzen aus. 2012 durchquerte die 30-Jährige als erste Frau auf Inline-Skates die USA. Nach den 3200 Kilometern tat ihr jeder Muskel im Körper weh. Doch im Dschungel von Belize warten ganze andere Herausforderungen auf die Ausdauersportlerin. Denn dort muss sie sich ihren eigenen Ängsten stellen: Schlangen waren der Survival-Kandidatin nämlich noch nie geheuer. Aber davon gibt es in Zentralamerika reichlich. Dort müssen sich Kacie und ihr Partner Aaron besonders vor der giftigen Terciopelo-Lanzenotter in Acht nehmen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.