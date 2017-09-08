Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 08.09.2017: Tortur auf Texanisch
44 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 12
Als Überlebende einer Haiattacke hat McKenzie gelernt, auch in gefährlichen Situationen besonnen zu handeln. Aber reicht das aus, um abseits der Zivilisation eine Survival-Prüfung zu meistern - ohne Nahrung, Wasser und Kleidung? Die Outdoor-Enthusiastin aus Hawaii wird in dieser Folge mit ihrem Partner Scott in der kargen Steppe des US-Bundesstaates Texas ausgesetzt. Der 46-Jährige ist gerade erst aus dem Militärdienst ausgeschieden und schickt sich an, in der Wildnis die Führungsrolle zu übernehmen. Wird McKenzie ihrem erfahrenen Begleiter folgen?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.