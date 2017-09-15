Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 15.09.2017: Trouble auf Trinidad
44 Min.Folge vom 15.09.2017Ab 12
Daheim in ihrer Firma in Utah ist Steinmetzin Shannon der Boss und sagt ihren männlichen Angestellten, wo es lang geht. Doch Feuerwehrmann Tim aus Florida lässt sich nur ungern herumkommandieren. Ganz im Gegenteil, der herrische Umgangston seiner Partnerin geht dem 27-Jährigen auf der Insel Trinidad mächtig gegen den Strich. Deshalb herrscht im Dschungel schon nach wenigen Tagen dicke Luft. Hat das zufällig zusammengewürfelte Survival-Pärchen unter diesen Umständen überhaupt eine Chance, die Überlebens-Prüfung zu meistern?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.