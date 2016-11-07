Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.11.2016: Regengewalt im Regenwald
44 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 12
Die Feuchtigkeit zerrt an ihren Kräften: Jake und seine Partnerin Jamie kämpfen vier Grad südlich des Äquators, im dichten kolumbianischen Regenwald, ums Überleben. Dort bekommen es die Abenteurer mit Anakondas und Kaimanen zu tun. Die größte Gefahr droht dem Duo aber durch sintflutartige Regenfälle. Denn bis zu 2000 Liter Wasser pro Quadratmeter verwandeln den Dschungelboden in einen unwegsamen Sumpf, und nachts wird es empfindlich kalt. Um sich warm zu halten, brauchen die Survival-Kandidaten dringend ein Lagerfeuer.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.