Unverhüllt und unverblümt (5)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 04.11.2016: Unverhüllt und unverblümt (5)
44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 12
Schwerer als gedacht: Survival-Kandidatin Annie aus Illinois kämpfte im Dschungel von Belize mit Herzrasen und Übelkeit, als sie vor der TV-Kamera ihre Kleidung ablegte. So erging es vielen Protagonist:innen der Serie bei der Ankunft in der Wildnis. Und an Stinktiere, Eidechsen und Vogelspinnen zum Abendbrot mussten sich die Teilnehmer:innen von „Naked Survival“ ebenfalls gewöhnen. In diesem Special berichten die Outdoor-Cracks in bis dato unveröffentlichten Aufnahmen und Interviews von ihren schlimmsten Erlebnissen bei den Dreharbeiten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.