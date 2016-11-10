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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Kraftakt in Kroatien

DMAXFolge vom 10.11.2016
Kraftakt in Kroatien

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 10.11.2016: Kraftakt in Kroatien

44 Min.Folge vom 10.11.2016Ab 12

Im Nordosten Kroatiens, unweit der Donau, befindet sich der Naturpark Kopa?ki rit: ein Labyrinth aus Seen, Sümpfen und Wäldern, in dem es vor Wildschweinen, Schakalen und Insekten nur so wimmelt. Zudem herrschen in der Region tagsüber Temperaturen von über 40 Grad. Deshalb benötigen Lee und seine Partnerin dort zum Überleben extrem viel Flüssigkeit. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Verunreinigtes Trinkwasser könnte die Abenteurer krank machen. Aus diesem Grund gehen die Survival-Kandidaten auch in der Not kein Risiko ein.

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