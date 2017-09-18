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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Auseinandersetzung im Outback

DMAXFolge vom 18.09.2017
Auseinandersetzung im Outback

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 18.09.2017: Auseinandersetzung im Outback

45 Min.Folge vom 18.09.2017Ab 12

Cowgirl trifft Wikinger: Laura und Niklas werden in dieser Folge im australischen Outback ausgesetzt. Und zunächst sieht es so aus, als würde sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Pärchen auf Anhieb gut verstehen. Doch Hunger und Schlafmangel zehren an den Kräften der Abenteurer - deshalb kippt in Down Under schon nach wenigen Tagen die Stimmung. Ex-Soldatin Laura machen die extremen Bedingungen besonders arg zu schaffen. Und am Ende hat die 47-jährige Texanerin ihre Nerven so wenig im Griff, dass es im Niemandsland zum Eklat kommt.

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