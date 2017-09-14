Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Regen, Schmerzen und Bananen

DMAXFolge vom 14.09.2017
Regen, Schmerzen und Bananen

Regen, Schmerzen und BananenJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 14.09.2017: Regen, Schmerzen und Bananen

44 Min.Folge vom 14.09.2017Ab 12

Dieser Dschungel-Trip wird hart! Denn im Nebelwald von Ecuador ist es nicht nur stickig, sondern auch extrem gefährlich. Dort teilen sich Trevor und seine Survival-Partnerin Kaila ihren Lebensraum 21 Tage lang mit 30 aggressiven Spinnenarten und dem rund drei Meter langen Buschmeister - der längsten Viper der Welt. Vorausgesetzt das Duo hält in der Wildnis so lange durch, denn die permanente Feuchtigkeit macht Kalias zerschundenen Füßen enorm zu schaffen und Trevor hat sich beim Bambusschneiden an der Hand verletzt.

Alle verfügbaren Folgen