Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.09.2017: Im Dschungel von Panama
44 Min.Folge vom 07.09.2017Ab 12
Tief im Regenwald Panamas liegt der Burbayar-Nationalpark. Starke Regenfälle sorgen in diesem Teil des Landes häufig für Überschwemmungen - und vor den wilden Tieren müssen sich Geoff und Melissa ebenfalls in Acht nehmen. Das gilt besonders für die Terciopelo-Lanzenotter, deren Biss bei Menschen schwere Nekrosen auslösen kann. Der Ex-Marine und seine Survival-Partnerin sind in der grünen Hölle also vorgewarnt. Trotzdem stürzen sich die Outdoor-Spezialisten in Mittelamerika voller Zuversicht in das größte Abenteuer ihres Lebens.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.