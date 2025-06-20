Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 37vom 20.06.2025
25 Min.Folge vom 20.06.2025

Karl Ploberger präsentiert einen Therapiegarten in Wien, hat ökologische Tipps für die Rosenpflege und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert aus der Rose köstliche Tartelettes. Am weitläufigen Gelände der Klinik Hietzing in Wien bietet ein besonderer Garten einen optimalen Raum für Therapie, Begegnung und Vernetzung. Hier gedeihen Kräuter, Gemüse und Beeren, die von Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesät, gepflegt, geerntet und verarbeitet werden. Im Sommer werden Rosenpflanzungen vielerorts durch Pilzbefall wie Mehltau, Rosenrost oder Sternrußtau unansehnlich. Karl Ploberger hat Tipps, wie dem vorgebeugt werden kann. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch stellt aus der Rose pikante „Dornröschen-Tarteletts“ her. In der „Natur sucht Garten“-Anlage auf der Garten Tulln entsteht ein Hochbeet für Gemüseraritäten. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

