Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Verantwortung

"CBS Serien"Staffel 2Folge 6
Verantwortung

VerantwortungJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 6: Verantwortung

40 Min.Ab 12

Der seltsame Tod von Marine Corporal Jasper Kanahele ruft das NCIS-Team auf den Plan. Wie sich herausstellt, ist der Mann an einer Fentanyl-Überdosis gestorben, als er nichtsahnend in einen verseuchten Tümpel getreten ist und die Drogen über Schürfwunden an den Füßen in seinen Blutkreislauf gelangen konnten. Als sechs weitere hoch konzentrierte Fentanyl-Beutel am Strandabschnitt gefunden werden, müssen die Beamten mit höchster Vorsicht agieren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen