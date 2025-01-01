Navy CIS: L.A.
Folge 22: Keine Geheimnisse mehr
42 Min.Ab 16
Callen kommt dahinter, weshalb Anna aus dem Gefängnis geflohen ist: Sie ist auf Mission und soll in die Kreise von Pavel Volkoff eingeschleust werden, der wohl etwas im Schilde führt. Ein erster Hinweis lässt nicht lange auf sich warten. Mittels einer verschlüsselten Botschaft teilt Anna dem Team mit, dass die Reise nach Kuba geht ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren