Navy CIS: L.A.
Folge 5: Tiffany
40 Min.Ab 16
Tiffany, eine Informantin, wird festgenommen, was die ganze Operation gefährdet. Während Tiffany vor Gericht steht, versuchen die NCIS-Ermittler den Fall zu lösen, an dem sie vor ihrer Festnahme arbeitete. Aber warum setzt sich gerade Deeks so für sie ein - ist da etwas zwischen ihnen, von dem keiner weiß?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
