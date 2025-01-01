Navy CIS: L.A.
Folge 11: Filmriss
40 Min.Ab 16
Filmriss bei Marine Staff Sergeant Brad Hawkins und dem Reservisten Ernie Garza: Nach einer lebensgefährlichen Fahrt mit einem Jeep werden die beiden Männer festgenommen. Als sie sich erklären müssen, weiß jedoch keiner mehr, was geschehen ist, bis sich schließlich herausstellt, dass ihnen ein starkes Medikament ins Getränk gekippt wurde ...
