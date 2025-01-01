Navy CIS: L.A.
Folge 1: Leben und Sterben in Mexiko
42 Min.Ab 16
Callen, Sam, Kensi und Deeks sitzen schwer verletzt in Mexiko fest und sind auf der Flucht vor einem gefürchteten Kartellboss, der zu allem Übel ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hat. Während sie um ihr Leben fürchten, setzen Mosely und der ehemalige Navy-Admiral Hollace Kilbride in der Heimat alles daran, den Verwundeten zu helfen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Copyrights:© CBS International Television