Navy CIS: L.A.
Folge 17: Hochzeit mit Hindernissen
42 Min.Ab 12
Kirkin taucht unerwartet auf, und zwar ausgerechnet am bevorstehenden Hochzeitstag von Kensi und Deeks. Er wirbelt die Gefühlslage von Deeks, der kurz vor der Trauung ohnehin schon mit den Nerven am Ende ist, noch einmal gewaltig auf und versucht ihn zu überreden, mit ihm zu kommen. Deeks lehnt mehrfach ab und erfährt später, dass sein Verehrer entführt wurde. Wie sich herausstellt, scheint dieser Schwierigkeiten mit der Russenmafia zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren