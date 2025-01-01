Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Unbesiegbar

"CBS Serien"Staffel 10Folge 2
Folge 2: Unbesiegbar

40 Min.Ab 16

Einer Diebesbande ist es dank eines ultramodernen Kampfanzuges, der einen praktisch unbesiegbar macht, gelungen, die Security in wenigen Minuten auszuschalten und Schmuck in Millionenhöhe zu erbeuten. Das NCIS-Team ist den Kriminellen auf den Fersen und versucht, den nächsten Coup zu unterbinden ...

Alle 14 Staffeln und Folgen