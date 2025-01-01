Navy CIS: L.A.
Folge 2: Unbesiegbar
40 Min.Ab 16
Einer Diebesbande ist es dank eines ultramodernen Kampfanzuges, der einen praktisch unbesiegbar macht, gelungen, die Security in wenigen Minuten auszuschalten und Schmuck in Millionenhöhe zu erbeuten. Das NCIS-Team ist den Kriminellen auf den Fersen und versucht, den nächsten Coup zu unterbinden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
