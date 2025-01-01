Zum Inhalt springenBarrierefrei
Los Asesinos

"CBS Serien"Staffel 10Folge 6
Folge 6: Los Asesinos

42 Min.Ab 16

Der Auftragsmörder des Kartells wird umgebracht. Als die Ermittlungen in Mosleys Richtung laufen, verschwindet diese. Die Ermittler müssen sie so schnell wie möglich aufspüren, denn nur so können sie ihr helfen. Davon darf die Anklage aber nichts erfahren ...

