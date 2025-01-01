Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Nachtflug nach San Francisco

"CBS Serien"Staffel 10Folge 20
Nachtflug nach San Francisco

Nachtflug nach San FranciscoJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 20: Nachtflug nach San Francisco

40 Min.Ab 12

Zwei maskierte Täter beschießen aus heiterem Himmel zwei Wachmänner eines Cannabis-Lieferwagens. Vom Fahrer fehlt jede Spur - sein Beifahrer, ein Navy SEAL, der für diesen Nebenverdienst eine Genehmigung hatte, ist schwer verletzt und muss im Trauma-Zentrum behandelt werden. Der Clou: Die Täter hatten es nicht auf das Marihuana abgesehen, sondern auf das Bargeld ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen