Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Kein Gefühl

"CBS Serien"Staffel 10Folge 18
Kein Gefühl

Kein GefühlJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 18: Kein Gefühl

42 Min.Ab 12

Beim Entsorgen einer alten Waschmaschine finden zwei Arbeiter die Leiche eines Sicherheitsmannes. Schnell stellt sich heraus, dass er bei einem Beraterstab arbeitete, der imstande war, einen Plan auszuarbeiten, um sich gegen russische U-Boote zu schützen. Doch diese empfindlichen Informationen, die sich auf einer Festplatte befinden, sind verschwunden. Das Team hat zwar einen ersten Verdächtigen, aber sucht es wirklich an der richtigen Stelle?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen