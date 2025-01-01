Navy CIS: L.A.
Folge 1: Schicksalsentscheidung
40 Min.Ab 12
Getrennt voneinander versucht das Team weiterhin unter großer Anspannung, ein großes Unheil abzuwehren, um die nationale Sicherheit zu wahren. Letzten Endes liegt es an Kensi und Deeks an wichtige Informationen zu gelangen, die die Lage entspannen könnten ... Ob sie es noch rechtzeitig schaffen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
