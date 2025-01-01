Navy CIS: L.A.
Folge 14: Chinesisches Geld
41 Min.Ab 12
Bei einem Poetry Slam in einer Buchhandlung ist die Toilette ungewöhnlich lang besetzt. Als eine Künstlerin ungeduldig hineinstürmt, entdeckt sie mit großer Bestürzung eine Leiche. Das Opfer, Michael Carpenter, arbeitete als Ingenieur bei der Navy, wechselte dann aber zu einem anderen Unternehmen. Dieses wurde von derselben Firma gegründet, die kurze Zeit zuvor für den Mordversuch an Eric Beale verantwortlich war. Welches Netz krimineller Machenschaften gilt es hier zu entwirren?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren