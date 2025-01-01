Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chinesisches Geld

Folge 14: Chinesisches Geld

41 Min.Ab 12

Bei einem Poetry Slam in einer Buchhandlung ist die Toilette ungewöhnlich lang besetzt. Als eine Künstlerin ungeduldig hineinstürmt, entdeckt sie mit großer Bestürzung eine Leiche. Das Opfer, Michael Carpenter, arbeitete als Ingenieur bei der Navy, wechselte dann aber zu einem anderen Unternehmen. Dieses wurde von derselben Firma gegründet, die kurze Zeit zuvor für den Mordversuch an Eric Beale verantwortlich war. Welches Netz krimineller Machenschaften gilt es hier zu entwirren?

