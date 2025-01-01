Navy CIS: L.A.
Folge 9: Kill Beale
41 Min.Ab 12
Bei Eric Beale wird eingebrochen. Bei dem Versuch, dem Eindringling zu entkommen, demoliert er einen Wagen der Polizei und wird dafür kurzzeitig festgenommen. Als Sam und Callen nach San Francisco fahren, um ihn abzuholen, erfahren sie, dass bereits zwei vermeintliche NCIS-Agenten bei Beale gewesen wären und ihn mitnahmen. Wie es aussieht, wurde er schon seit Wochen beobachtet und nun entführt, weil er an einem Geheimprojekt für Hetty arbeitete ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
