Folge 16: Im Tunnel
41 Min.Ab 12
Callen und Sam machen sich auf den Weg nach Ägypten, wo eine Operation der Navy Seals, Army Night Stalkers und der ägyptischen Spezialeinheit 777 schief gelaufen ist. Die Einsatzkräfte wurden heimtückisch aus dem Hinterhalt angegriffen, als sie auf Basis von falschen Geheiminformationen eine hochrangige Zielperson überführen wollten. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet die NCIS-Agentin Fatima war als Kryptologie-Expertin mit an Bord und ist seit der Aktion nicht mehr auffindbar.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
