Navy CIS: L.A.
Folge 20: Urlaub fast zu Hause
42 Min.Ab 12
Das Justiz-und Verteidigungsministerium beauftragt das NCIS-Team, in einem Fall potentieller Brandstiftung zu ermitteln. Beim betroffenen Gebäude handelt es sich nämlich um ein FBI Safe House, das aller Voraussicht nach nicht zufällig angezündet wurde. G. Callen und Sam Hanna machen sich umgehend auf den Weg zum Tatort, um der Sache auf den Grund zu gehen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
