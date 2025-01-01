Navy CIS: L.A.
Folge 18: Lücken in der Zeit
42 Min.Ab 12
Das Pentagon wendet sich mit einer dringlichen Angelegenheit an das NCIS-Team: Walter Anderson, ein DIA-Agent, der nach einer verpassten Videokonferenz weder an sein Handy geht noch zu Hause ausfindig gemacht werden konnte, wird als vermisst gemeldet. Obwohl er erst seit drei Stunden verschwunden ist, muss schnell gehandelt werden, da Anderson und seine Kollegin Sarah Raines zuletzt an einem brisanten Projekt arbeiteten, das höchste Geheimhaltung erfordert ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren