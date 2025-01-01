Navy CIS: L.A.
Folge 11: Antworten
41 Min.Ab 12
Die Navy CIS-Agenten werden zu einem neuen Fall gerufen, der schnelles Handeln erfordert: Der hochintelligente Ingenieur Ethan Peretz steht nämlich unter dem Verdacht, mittels eines Computervirus' einen Terroranschlag zu verüben. Als Zielobjekte kommen L.A. oder Chicago in Frage, doch bevor das abschließend geklärt werden kann, muss zunächst Peretz' Aufenthaltsort ermittelt werden. In der Zwischenzeit vertreibt sich das Team die Zeit mit tiefgründigen Gesprächen über die Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 11
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
