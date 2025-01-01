Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Antworten

"CBS Serien"Staffel 11Folge 11
Antworten

AntwortenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Antworten

41 Min.Ab 12

Die Navy CIS-Agenten werden zu einem neuen Fall gerufen, der schnelles Handeln erfordert: Der hochintelligente Ingenieur Ethan Peretz steht nämlich unter dem Verdacht, mittels eines Computervirus' einen Terroranschlag zu verüben. Als Zielobjekte kommen L.A. oder Chicago in Frage, doch bevor das abschließend geklärt werden kann, muss zunächst Peretz' Aufenthaltsort ermittelt werden. In der Zwischenzeit vertreibt sich das Team die Zeit mit tiefgründigen Gesprächen über die Zukunft.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen