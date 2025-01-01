Navy CIS: L.A.
Folge 17: Allein auf der Flucht
40 Min.Ab 12
Die beiden FBI-Agenten Cejudo und Calvillo wurden als Verstärkung für ihren Kollegen Roundtree eingesetzt, der eine verdeckte Ermittlung gegen den Menschenschmuggler Brendan Spitz führt. Doch als Roundtree vor drei Tagen spurlos verschwand und Calvillo bei einer riskanten Aktion von einem Unbekannten erschossen wurde, wird das NCIS-Team auf den Plan gerufen, um nicht nur den vermissten Agenten zu finden, sondern auch das kriminelle Netz Spitz' zu zerschlagen ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
