Navy CIS: L.A.
Folge 10: Hannas Hausregeln
42 Min.Ab 12
Als sich Sams Tochter Kamran längere Zeit nicht bei ihrem Vater meldet, beginnt der Special Agent unruhig zu werden. Obwohl er zunächst von seinen Kollegen nicht ernst genommen wird, scheinen sich seine Ängste zu bewahrheiten. Das Navy CIS-Team bringt nämlich kurzerhand Geheimnisse über Kam ans Licht und findet schließlich heraus, dass die junge Frau entführt wurde. Um seine Tochter zu retten, würde Sam alles riskieren ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
