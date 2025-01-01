Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Stimme des Engels

"CBS Serien"Staffel 12Folge 6
Folge 6: Die Stimme des Engels

41 Min.Ab 12

Bei seinem neuen Auftrag wird Callen mit einer persönlichen Angelegenheit konfrontiert. Er soll einen Fall von Drogenschmuggel aufklären, bei dem der Beschuldigte sein ehemaliger Pflegebruder und dessen Frau ist. Dies weckt viele Kindheitserinnerungen in dem erfahrenen Navy CIS-Agenten. Währenddessen hadert Deeks damit, seinen Job beim NCIS zu verlieren ...

