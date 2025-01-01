Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Auferstanden

"CBS Serien"Staffel 12Folge 5
Auferstanden

AuferstandenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 5: Auferstanden

42 Min.Ab 12

Eine Bedrohung der nationalen Sicherheit fordert das Eingreifen der Navy-Agenten. Besonders für Kensi wird der neue Fall zu einer Belastung, denn der Gefährder ist ein Soziopath, den sie vor Jahren festgenommen hat und der seither besessen von ihr zu sein scheint. Obwohl Deeks alles unternimmt, um seine Partnerin zu beschützen, sind ihm die Hände gebunden ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen