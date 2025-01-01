Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die Wahrheit

"CBS Serien"Staffel 12Folge 2
Die Wahrheit

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Die Wahrheit

40 Min.Ab 12

Der Navy Chief Thomas Argento steht vor dem Kriegsgericht, weil er einen unbewaffneten Menschen getötet haben soll. Durch ein falsches Geständnis ändert sich plötzlich der ganze Fall. Deshalb werden die Navy CIS-Agenten zu Hilfe gerufen. Sie sollen einen vermissten Zeugen ausfindig machen, der durch seine Aussage den Prozess entscheiden könnte.

