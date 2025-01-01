Navy CIS: L.A.
Folge 15: Der Geist in der Maschine
42 Min.Ab 12
Die Special Agents bekommen es mit einer Gefahr der etwas anderen Art zu tun: Eine Technologie, die realistische Fälschungen von Bildern und Stimmen herstellen kann, bedroht die Innere Sicherheit. Callen und seinem Team ist klar, dass sie das Programm unverzüglich sicherstellen müssen.
