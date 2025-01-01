Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Cash Flow

"CBS Serien"Staffel 12Folge 4
Cash Flow

Cash FlowJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 4: Cash Flow

39 Min.Ab 12

Der Fund einer Leiche stellt eine große Herausforderung für die Navy-Agenten dar. Es handelt sich nicht nur um einen ermordeten Reservisten, die Leiche wurde auch noch von Dieben während eines Überfalls gefunden. Die einzige Möglichkeit den Mord aufzuklären, ist mit den Verbrechern zusammen zu arbeiten. Währenddessen stehen Kensi und Deeks vor einer Entscheidung, die ihr Leben verändern könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen