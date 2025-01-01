Navy CIS: L.A.
Folge 9: Superdollar
42 Min.Ab 12
Die Navy CIS-Agenten sind weiterhin auf der Jagd nach dem Anführer einer Verbrecherorganisation und erhalten unverhofft Unterstützung von einem Verbündeten. Kensi und Sabatino sind auf der Suche nach der Quelle des Falschgeldes, während Deeks eine Entscheidung fällt, die sein Leben verändert ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
