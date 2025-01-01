Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Des Teufels Zorn

Staffel 13Folge 10
Des Teufels Zorn

Navy CIS: L.A.

Folge 10: Des Teufels Zorn

41 Min.Ab 12

Das NCIS-Team ist gefragt, als eine von der Navy beschäftigte Wissenschaftlerin in ihrem Labor erschossen wird. Der Fall hat eine besondere Brisanz für das Militär, da während des Mordes ein experimentelles Gerät gestohlen wurde. Die Ermittlungen deuten schnell in Richtung einer rassistischen Gang, allerdings scheint der Fall komplizierter zu sein als zunächst gedacht.

