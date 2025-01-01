Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Eine Frage des Vertrauens

"CBS Serien"Staffel 13Folge 3
Eine Frage des Vertrauens

Eine Frage des VertrauensJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 3: Eine Frage des Vertrauens

42 Min.Ab 12

Als bei einem Einsatz sieben Agenten des ATF erschossen werden, verfolgt das NCIS-Team die Tat zu einem deutschstämmigen Waffenhändler zurück. Dieser plant, hunderte von Waffen an einen US-General zu verkaufen, der damit eine Miliz aufrüsten möchte. Callen und Hanna sind bemüht, den Verkauf zu stoppen und die Beteiligten zu fassen, allerdings scheint Admiral Kilbride höchstpersönlich die Ermittlungen zu behindern ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen