Navy CIS: L.A.
Folge 4: Herzliches Beileid
42 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Der NCIS soll der ATF dabei helfen, eine größere Menge verschwundener Waffen wiederzufinden. Diese Aufgabe stellt sich allerdings als schwierig heraus, da der einzige Verdächtige ermordet aufgefunden wird und es dem Team an anderen Spuren mangelt. Callen spürt bei seiner Suche nach Katya inzwischen eine Zeugin auf, die dem Agenten jedoch nicht zu trauen scheint.
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Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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