Navy CIS: L.A.
Folge 20: Arbeit und Familie
41 Min.Ab 12
Zwei Männer sprengen sich beim Versuch, bei einem Militärstützpunkt einzubrechen, aus Versehen selbst in die Luft. Der NCIS steigt unverzüglich in die Ermittlungen ein, und das Team versucht, die Identität der beiden Verdächtigen herauszubekommen. Diese Aufgabe stellt sich jedoch als schwierig heraus, da ein mysteriöser Anwalt jeden Schritt der Agenten behindert. Kensi und Deeks stehen derweil vor einer lebensverändernden Entscheidung.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
