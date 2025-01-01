Navy CIS: L.A.
Folge 8: Die Miliz
41 Min.Ab 12
Während eines Undercover-Einsatzes an der mexikanischen Grenze werden Kensi und einige Flüchtlinge von unbekannten Angreifern attackiert. Als der Rest des Teams davon erfährt, setzen die Agenten alle Hebel in Bewegung, um ihre Freundin zu finden. Sie stoßen dabei auf eine militante Gruppe von Grenzschützern, die etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Die Zeit drängt, denn Kensi schwebt in immer größerer Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 13
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
