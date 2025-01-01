Navy CIS: L.A.
Folge 16: Sergeant Boomer
42 Min.Ab 12
Devin, Fatima und Kensi ermitteln im Fall eines entführten Hundes. Dieser wurde am helllichten Tag aus seinem Haus verschleppt und ist nun unauffindbar. Schnell steht der Verdacht im Raum, dass seine Vergangenheit als Marine-Drogenspürhund etwas mit der Tat zu tun haben könnte, und das Team muss sich beeilen, um den Vierbeiner unbeschadet nach Hause zu bringen. Sam und Callen haben derweil private Probleme um die sie sich kümmern müssen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
