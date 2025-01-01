Navy CIS: L.A.
Folge 2: Fukushu
42 Min.Ab 12
Ein älterer Navy-Leutnant japanischer Abstammung wird von hinten niedergeschlagen und schwer verletzt. Der NCIS vermutet sofort ein rassistisches Motiv hinter der Tat, da immer häufiger Angriffe auf asiatisch-stämmige Personen verübt werden. Das Team hat bereits nach kurzer Zeit einen Verdächtigen im Fokus, allerdings wird dieser von einem Unbekannten entführt und verschwindet spurlos ...
